A partire da mercoledì 6 maggio, i prezzi di vari marchi di sigarette e sigari subiranno un incremento. La modifica riguarderà diverse marche presenti sul mercato, coinvolgendo sia prodotti di largo consumo sia articoli più pregiati. La variazione dei prezzi è stata comunicata ufficialmente e interesserà tutte le confezioni di sigarette e sigari distribuite nel territorio nazionale. I consumatori dovranno quindi aggiornarsi sui nuovi costi al momento dell’acquisto.

Dal 6 maggio 2026 è previsto un aumento di alcuni marchi di sigarette. Lo fa sapere l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che giustifica il rincaro con la nuova legge di Bilancio che ha incrementato le accise dei tabacchi. A farne le spese saranno sigarette e sigari. Verso l'aumento dei prezzi delle sigarette: i marchi coinvolti L'aumento dei prezzi dei sigari Previsti nuovi aumenti Gli aumenti di aprile 2026 Verso l’aumento dei prezzi delle sigarette: i marchi coinvolti Saranno due i marchi interessati dall’aumento annunciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il rincaro, ribadiamo, avrà inizio a partire dal 6 maggio 2026. I marchi sono Corset e The King, nel primo caso si parla di quattro prodotti e nel secondo di cinque tipologie.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prezzi di sigarette e sigari in aumento da mercoledì 6 maggio, l'elenco delle marche coinvolte

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