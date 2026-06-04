Aule come serre malori continui | Le scuole dichiarino l’emergenza climatica L’appello di Teachers For Future

Le scuole sono diventate ambienti caldi e umidi, con frequenti malori tra studenti e insegnanti. Teachers For Future Italia denuncia che le aule assomigliano a serre e chiede alle autorità di dichiarare ufficialmente l’emergenza climatica. Non si tratta di episodi isolati, ma di una situazione che si ripete e si aggrava, considerata ancora temporanea dalle istituzioni. La crisi climatica si manifesta quotidianamente negli ambienti scolastici, senza interventi significativi.

Non sono più episodi isolati. Non è solo la solita ondata di caldo di fine anno. Secondo Teachers For Future Italia, la crisi climatica è già dentro gli edifici scolastici, e le istituzioni continuano a trattarla come un’emergenza temporanea. Invece, denuncia il movimento, “classi trasformate in serre, aria irrespirabile, malori continui, studenti e insegnanti costretti a lavorare in ambienti incompatibili con il benessere minimo”. Il comunicato diffuso in queste ore fotografa una situazione che ormai si ripete da troppi anni. Nelle aule le temperature superano spesso soglie incompatibili con la sicurezza e l’apprendimento. Bambini e ragazzi trascorrono ore in edifici progettati per un clima che non esiste più, senza ventilazione adeguata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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