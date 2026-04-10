Maltempo Foggia e scuole | studenti di Roseto Valfortore tornano in aula dopo l’emergenza frane Appello della sindaca per sbloccare le risorse sulla provinciale 130

Dopo le intense piogge dei giorni scorsi, gli studenti di Roseto Valfortore sono tornati in classe. Le frane e gli smottamenti nei Monti Dauni avevano bloccato i collegamenti con il borgo, causando disagi. La sindaca ha fatto un appello per sbloccare le risorse necessarie sulla provinciale 130, mentre le scuole hanno riaperto le loro porte dopo l'emergenza.

La campanella è finalmente tornata a suonare per gli studenti di Roseto Valfortore. In base a quanto riportato dall'agenzia ANSA, le intense precipitazioni dei giorni scorsi avevano provocato gravi frane e smottamenti nei Monti Dauni, paralizzando i collegamenti del borgo foggiano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Roseto Valfortore isolata: via libera al parco eolico per sbloccare iIl comune di Roseto Valfortore, situato nella provincia di Foggia, affronta le conseguenze del maltempo che ha colpito la Puglia durante la scorsa... Roseto Valfortore: frana, distrutto un pezzo di strada provinciale. Il paese è isolato Dalla notteScriveva intorno alla scorsa mezzanotte Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia: “quello che temevamo è successo. Temi più discussi: Il maltempo spaventa la Capitanata: allerta arancione, scuole chiuse a San Severo; Maltempo in Puglia, frane ed allagamenti nel Foggiano: esonda il Fortore. A Palo del Colle fango e acqua invadono la Ss 96. Stop ai treni tra Benevento e Foggia; Maltempo, Foggia in emergenza: allarme dighe, paesi isolati. Nuova allerta rossa. Treni in ripresa; Maltempo nel Foggiano, smottamenti ed esondazioni: strade a rischio e scuole chiuse. Maltempo nel Foggiano, smottamenti ed esondazioni: strade a rischio e scuole chiuseIl maltempo torna a colpire con forza la provincia di Foggia, dove nelle ultime ore piogge intense e persistenti stanno ... immediato.net Il maltempo spaventa la Capitanata: allerta arancione, scuole chiuse a San SeveroL'allerta maltempo durerà per l'intera giornata. A San Severo chiusi cimitero, scuole, parchi e villa comunale ... foggiatoday.it Pasquetta nella borgata alle porte di Foggia colpita dal maltempo dei giorni scorsi - facebook.com facebook Maltempo, a Foggia dopo 48 ore prosegue la conta dei danni: «Un metro di acqua nei terreni, è la terza volta in 5 anni» x.com