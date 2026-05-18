Il cambiamento climatico viene descritto come un’emergenza sanitaria globale, secondo gli esperti della Commissione paneuropea. In un appello rivolto all’Organizzazione mondiale della sanità, si afferma che questa crisi non riguarda più solo l’ambiente, ma sta già influenzando sistemi sanitari, economie e sicurezza nazionale. La dichiarazione è stata resa nota il 18 maggio 2026, a Roma, evidenziando come le conseguenze del riscaldamento globale si manifestino in modo diretto sulla salute pubblica.

Roma, 18 maggio 2026 – Il cambiamento climatico non è più una minaccia ambientale da affrontare nel lungo periodo, ma una crisi che sta già mettendo sotto pressione sistemi sanitari, economie e sicurezza nazionale. È il messaggio lanciato dalla Pan-European Commission on Climate and Health, una commissione indipendente composta da ex capi di governo, ex ministri, rappresentanti di organizzazioni internazionali e leader della società civile, che il 17 maggio ha presentato il proprio rapporto nel quadro delle riunioni ministeriali dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). G7 ambiente a Parigi, ma il clima resta fuori dall'agenda (atex. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “La crisi climatica è un’emergenza sanitaria globale”. L’appello degli esperti della Commissione paneuropea all’Oms

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COP30 Warning: Climate Change Is Killing Millions While Adaptation Funding Falls Short

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