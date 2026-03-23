Nasce la scuola Tina Anselmi | un laboratorio di democrazia per i giovani

Una scuola diffusa, itinerante, pensata per riportare al centro la cittadinanza attiva, il dialogo e la partecipazione. Nasce a Padova la scuola di Cittadinanza e Democrazia “Tina Anselmi”, un progetto che si ispira all’eredità morale e politica dell’ex partigiana, costituente e ministra, scomparsa l'1 novembre 2016. L’iniziativa prende le mosse da una convinzione che Tina Anselmi ha lasciato come insegnamento ancora attuale: “La democrazia è dialogo, è accettazione. Va vissuta e partecipata”. Ed è proprio attorno a questa idea che si costruisce la missione della scuola cioè quella di promuovere una cultura civica fondata su responsabilità, partecipazione dei giovani, cura del bene comune e difesa della democrazia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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