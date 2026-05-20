Audi ha introdotto una nuova versione dell'A6 V6 3.0 Tdi, disponibile sia in versione diesel che ibrida. La casa automobilistica ha adottato un motore con tecnologia mild-hybrid plus a 48 Volt, combinato con una sovralimentazione a due stadi. Questo sistema prevede l'uso di un turbocompressore tradizionale affiancato da un compressore elettrico, che operano in sequenza. La combinazione di queste tecnologie mira a migliorare le prestazioni e l'efficienza del veicolo.

C'è ancora molto da dire sul motore diesel, e Audi lo dimostra con la nuova A6 V6 3.0 Tdi. La casa dei quattro anelli ha scelto la cornice di FuoriConcorso, manifestazione dedicata alla cultura automobilistica e all'eccellenza nel design, per presentare in forma dinamica quella che definisce lo stato dell'arte della propulsione a gasolio. Un contesto non casuale: attraverso le pietre miliari del motorsport Audi, dal rally all'endurance, fino alla Formula 1, la casa di Ingolstadt ha voluto ricordare che la passione per la tecnica è da sempre nel suo Dna, e che questa A6 ne è l'espressione più recente. La nuova Audi A6 V6 3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi A6 V6 3.0 Tdi: diesel e ibrida. Come va

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