‘Atto d’Infedeltà’ e il ritorno di Demet Ozdemir | cast e trama della nuova serie di Mediaset Infinity
Il 10 giugno Mediaset Infinity aggiungerà al suo catalogo la serie turca “Atto d’infedeltà”, disponibile in esclusiva e gratuitamente. La serie segna il ritorno dell’attrice Demet Ozdemir nel cast. La trama ruota attorno a un triangolo amoroso e alle tensioni tra i personaggi principali. La produzione è composta da più episodi e si inserisce tra le novità del servizio di streaming. La serie è stata annunciata come una delle nuove uscite per il prossimo mese.
L’attesa è terminata per gli appassionati delle serie turche. Il prossimo 10 giugno, il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di un nuovo titolo: arriva in esclusiva e gratuitamente Atto d’infedeltà ( Between The World and Us ). Si tratta di una produzione che punta a tenere i telespettatori incollati allo schermo, consolidando il trend che vede il pubblico italiano sempre più conquistato dalle atmosfere, i sentimenti travolgenti e i ritmi incalzanti delle soap internazionali. La trama: un pericoloso gioco di specchi. Al centro della narrazione c’è ?lkin, una donna in carriera realizzata e determinata, che dirige con successo un rinomato magazine femminile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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