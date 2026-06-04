Atti sessuali subdoli e repentini con la figlia della compagna quando erano soli in casa

Un uomo di 49 anni è stato condannato a quattro anni e mezzo di reclusione per aver compiuto atti sessuali “subdoli e repentini” con la figlia minorenne della compagna, quando erano soli in casa. La sentenza è stata emessa in seguito alle accuse di violenza sessuale aggravata.

Quattro anni e mezzo di reclusione. Questa la pena inflitta nei confronti di un uomo di 49 anni, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia minorenne della sua compagna. La sentenza è stata emessa dai giudici della V sezione collegiale del tribunale di piazzale Clodio, a Roma. 🔗 Leggi su Today.it

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