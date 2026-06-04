Atteso in Italia ma lo studente di Gaza è in un carcere israeliano

Uno studente di Gaza, in possesso di una borsa di studio, un visto italiano, un lasciapassare e un’autorizzazione di sicurezza, si trova attualmente in un carcere israeliano. Nonostante abbia tutte le documentazioni necessarie per entrare in Italia, non è stato ancora permesso il suo ingresso. La sua situazione è al momento sotto indagine e non sono state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali.

Aveva la borsa di studio, il visto italiano, il lasciapassare e l’autorizzazione di sicurezza rilasciata giorni prima. Il 2 giugno, al valico di Kerem Shalom, Mahmoud Al Najjar, ingegnere di Jabalia e docente all’Università islamica di Gaza, è stato portato via mentre il gruppo di studenti proseguiva verso Roma, a Tor Vergata. L’esercito israeliano lo definisce a Repubblica “un terrorista operativo di Hamas” che “ha partecipato all’invasione di Israele il 7 ottobre 2023”. Nessun capo d’imputazione, nessuna prova resa pubblica. La famiglia, raggiunta dalla testata Kritica, dice l’opposto: oppositore di Hamas, critico del gruppo anche sui social, unico superstite dei suoi, moglie e quattro figli uccisi in un raid israeliano dell’ottobre 2024. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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