Un ingegnere di Gaza, che avrebbe dovuto studiare in Italia grazie a un programma di scambio, è stato arrestato dall’esercito israeliano. Durante l’operazione, le forze israeliane lo hanno identificato come terrorista. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse specifiche o sulle prove raccolte. La notizia segna un episodio di tensione tra le autorità israeliane e i cittadini palestinesi coinvolti in programmi di studio all’estero.

Doveva essere uno dei tanti studenti palestinesi accolti in Italia grazie ai programmi universitari attivati per consentire ai giovani di Gaza di proseguire gli studi lontano dalla guerra. Per Mahmoud al Najjar, però, il viaggio verso Roma si è interrotto prima ancora di cominciare. Il giovane ingegnere palestinese è stato arrestato mentre stava lasciando la Striscia di Gaza, dando origine a un caso che coinvolge autorità israeliane, istituzioni italiane e mondo accademico. Secondo l’esercito israeliano, al Najjar non sarebbe semplicemente uno studente in cerca di un’opportunità di formazione. Le Forze di Difesa israeliane sostengono infatti che il giovane sia un “terrorista operativo di Hamas”, accusandolo di aver partecipato agli attacchi del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

© Thesocialpost.it - Ingegnere di Gaza atteso in Italia arrestato dall’esercito israeliano: “È un terrorista”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Liberati i tre attivisti della provincia di Ancona fermati dall'esercito israeliano a bordo della FlotillaTre attivisti della provincia di Ancona, coinvolti nella spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, sono stati liberati dopo essere stati...

Libano, ferito il corrispondente di Russia Today e il suo cameraman durante una diretta: “Attaccati dall’esercito israeliano”Durante una diretta in Libano, il corrispondente di Russia Today, un irlandese, e il suo cameraman sono stati feriti in un attacco attribuito...

Argomenti più discussi: Tram, l’ultimo miglio dei cantieri. Ci sono criticità, ma rispetteremo i tempi. Il cronoprogramma; Shibari e bondage: cos’è la pratica erotica giapponese finita al centro del caso Soter Mulè; Kimi Antonelli, bagno di folla in Romagna per il trofeo Bandini; Bari, aperto il Villaggio della prevenzione: tre giorni di screening e consulenze gratuite per tutti.

L’ingegnere di Gaza atteso in Italia e arrestato dall’esercito israeliano: È un terrorista x.com

Com'è il programma di Digital Business e AI dell'IIM Bodhgaya visto che questo è l'unico che ho convertito finora reddit

Chi è Shaath, l’ingegnere dietro il piano per spingere le macerie di Gaza in mareLa Striscia di Gaza come un enorme cantiere, prima ancora che come un problema politico. È da qui che parte la visione di Ali Shaath, l’ingegnere palestinese chiamato a guidare il comitato tecnico ... ilsole24ore.com