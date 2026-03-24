Ex generale israeliano atteso in vacanza in Italia l'appello | È un criminale di guerra no a un nuovo caso Almasri

Un ex generale israeliano è atteso in Italia per una vacanza e l'appello si concentra sulla sua figura, definendolo un criminale di guerra e chiedendo di evitare che diventi protagonista di un nuovo caso simile a quello di Almasri. L'uomo ha partecipato a operazioni militari nel 2014 a Gaza e, in qualità di riservista, è stato coinvolto anche nell'ultimo conflitto. La sua visita è prevista per il 31 marzo in provincia di Salerno.

Ofer Winter, che dovrebbe arrivare in provincia di Salerno il 31 marzo, ha guidato azioni di guerra con vittime civili nel 2014 a Gaza e come riservista è stato attivo nell'ultima guerra. La Hind Rajab Foundation chiede al governo italiano di arrestarlo. Luigi Daniele a Fanpage.it: "Il nostro paese ha il dovere di sostenere la giustizia internazionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il governo Meloni prepara la legge “salva Almasri”: cosa prevede e cosa c’entra il generale libicoNella nuovo decreto Sicurezza in arrivo nelle prossime settimane c'è una norma che prevede la possibilità di rimpatriare persone pericolose o che... Fuorionda Rai “Evitiamo l’israeliano”, Rossi: “Fatto grave, procedimento disciplinare per i responsabili”Dopo il controverso fuorionda di Rai2, arriva la condanna del CdA Rai e le parole dell'Amministratore Delegato Giampaolo Rossi: "La Rai ha avviato... Una selezione di notizie su Ex generale israeliano atteso in... Discussioni sull' argomento Israele, un ex generale dell’esercito in vacanza in Italia: le proteste per evitare che arrivi; Caso Ofer Winter a Capaccio Paestum: scoppia la protesta contro l’ex generale israeliano. Israele, un ex generale dell’esercito in vacanza in Italia: le proteste per evitare che arriviSi tratta di Ofer Winter, noto per aver invocato la pulizia etnica nella Striscia di Gaza. L’appello firmato da numerose organizzazioni rivolto al ministro ... repubblica.it Il generale Idf criminale Winter in Italia, la Hind Rajab chiede alla Procura di arrestarloLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Il generale Idf criminale Winter in Italia, la Hind Rajab chiede alla Procura di arrestarlo pubblicato il 24 Marzo 2026 a firma di Alessandro Man ... ilfattoquotidiano.it Vogue Italia - facebook.com facebook Referendum, la mappa del voto che divide l’Italia (e racconta qualcosa di più) x.com