Fiorentina Paratici blindato | si riparte da lui! Come verrà costruita la rosa della prossima stagione chi resta e chi parte

La Fiorentina si prepara a definire la rosa per la prossima stagione, con il direttore sportivo confermato nel suo ruolo. La squadra sta valutando i giocatori attualmente in rosa, stabilendo chi resterà e chi invece sarà ceduto o lasciato libero. La volontà è di costruire una formazione competitiva, in vista delle prossime partite e per il futuro. La campagna di rafforzamento è già in atto, mentre si avvicina la conclusione del campionato attuale.

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