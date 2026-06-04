Attacco al sistema paese | stop treni per otto ore

Lo sciopero nazionale nel settore ferroviario durerà otto ore, dalle 9 alle 17, coinvolgendo il personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Durante questo periodo, i treni non circoleranno, causando disservizi su tutto il territorio. La protesta è stata annunciata come una forma di protesta contro le politiche adottate nel settore e il funzionamento del sistema ferroviario.

Il personale delle imprese e degli appalti ferroviari incrocia le braccia per uno sciopero nazionale di otto ore, dalle 9.01 alle 17, di giovedì 11 giugno. La mobilitazione è stata proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti per contestare il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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What to Do If You Fall Onto Subway Tracks and Theres No Time Left

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