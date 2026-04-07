Da questa mattina, i treni sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze sono sospesi per permettere l’attivazione del sistema Ertms, la tecnologia europea di gestione del traffico ferroviario. I lavori sono necessari per installare e mettere in funzione il sistema di supervisione e controllo dei mezzi ferroviari. La sospensione della circolazione durerà fino a completamento delle operazioni.

Stop temporaneo alla circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze per consentire l’attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System), la tecnologia europea di supervisione e controllo della marcia dei treni. La sospensione scatterà dalla mezzanotte di sabato 11 aprile e durerà fino alle ore 15 di domenica 12 aprile. Durante l’intervento la linea ad alta velocità e quella convenzionale tra Roma e Firenze non potranno essere percorse dai treni. È prevista quindi una forte riduzione dei collegamenti ferroviari, con soluzioni alternative che utilizzeranno la linea Tirrenica. Dalla ripresa della circolazione alle 15... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alta velocità sospesa per lavori: stop ai treni per l’attivazione del sistema Ertms

Lavori sulla nuova Alta Velocità Bari-Napoli: stop ai treni tra Caserta e Foggia dal 2 al 15 febbraioLa circolazione dei treni sulla linea ferroviaria tra Roma e Bari sarà sospesa dal 2 al 15 febbraio nel tratto compreso tra Caserta e Foggia, per...

Stop ai treni Alta Velocità per lavori a Firenze, Italia divisa in due. La sindaca: “Non usate l’auto”. E si gioca Fiorentina-CagliariFirenze, 23 gennaio 2026 – I lavori al ponte al Pino dividono l’Italia letteralmente in due.

Temi più discussi: Linea Alta Velocità Roma–Firenze sarà sospesa: quando e per quanto tempo; Treni, circolazione sospesa sulla tratta Roma-Firenze: date, orari e cosa cambia; Maltempo, treni in tilt: stop sulla Caserta-Foggia. Forti ritardi su regionali e Alta velocità; In ripresa la circolazione dei treni lungo la linea adriatica dopo l'allagamento.

Linea Alta Velocità Roma–Firenze sarà sospesa: quando e per quanto tempoLa circolazione lungo la tratta sarà sospesa per l’attivazione del sistema ERTMS dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle 15 di domenica 12 aprile. Il servizio tornerà regolare solo martedì 14 a ... tg24.sky.it

Alta velocità: circolazione sospesa tra Roma e Firenze nel weekend dell'11-12 aprileLo stop alla circolazione è stato varato per consentire l'attivazione dell'Ertms (European Rail Traffic Management System), il sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni. La ci ... msn.com

Grave incidente ferroviario nel Nord della #Francia. Intorno alle 7 del mattino tra Bethune e Lens, un treno ad alta velocità (#TGV) ha urtato il rimorchio di un camion dell'esercito. - facebook.com facebook

Treno ad alta velocità TGV si schianta contro un camion militare in Francia: morto il macchinista, decine i feriti x.com