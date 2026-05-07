Sedici ore di attesa al CAU per una 19enne | l’attacco di Forza Italia al sistema emergenza

Un episodio ha suscitato polemiche riguardo ai tempi di attesa nelle strutture di emergenza. Una ragazza di 19 anni ha trascorso più di sedici ore al Centro di Accoglienza e Urgenza di un ospedale, lamentando un forte dolore causato da un dente del giudizio. L’intervento di Forza Italia è stato rivolto alla gestione dei servizi di emergenza, evidenziando le criticità riscontrate nel caso specifico.

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