Atripalda allarme truffe agli anziani | falsi vigilantes si spacciano per inviati del Comune
Una Fiat Panda bianca con persone in divisa si ferma davanti alle case, soprattutto di anziani, ad Atripalda. Gli uomini si presentano come inviati del Comune e cercano di entrare per offrire protezione contro furti. Nessun autorizzato del Comune accompagna queste visite, e le autorità hanno segnalato la presenza di questi falsi vigilantes che cercano di ingannare i cittadini.
È allarme ad Atripalda per una Fiat Panda bianca con a bordo individui in divisa che si presentano alle porte dei cittadini — in particolare degli anziani — spacciandosi per inviati del Comune con il compito di proteggerli dai furti. Il veicolo, riconducibile a un istituto di vigilanza privata, è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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