Atripalda allarme truffe agli anziani | falsi vigilantes si spacciano per inviati del Comune

Notizia in breve

Una Fiat Panda bianca con persone in divisa si ferma davanti alle case, soprattutto di anziani, ad Atripalda. Gli uomini si presentano come inviati del Comune e cercano di entrare per offrire protezione contro furti. Nessun autorizzato del Comune accompagna queste visite, e le autorità hanno segnalato la presenza di questi falsi vigilantes che cercano di ingannare i cittadini.