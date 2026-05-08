Truffe agli anziani l’allarme dei Carabinieri di Monreale | Attenzione ai falsi militari che chiedono denaro

Da monrealelive.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell’ordine di Monreale lanciano un nuovo avviso per mettere in guardia le persone più anziane e vulnerabili dal rischio di truffe. In particolare, si segnalano casi di falsi militari che si presentano alle porte per chiedere denaro o informazioni. Le autorità invitano a mantenere alta l’attenzione e a non fidarsi di chi si presenta in modo sospetto, specialmente se si tratta di richieste di denaro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Monreale – Nuovo appello dei Carabinieri di Monreale contro il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani e delle persone più vulnerabili. I militari dell’Arma hanno richiamato l’attenzione della cittadinanza sul ripetersi di episodi segnalati nelle ultime settimane, invitando tutti alla massima prudenza e a non fidarsi di telefonate sospette. Tra i raggiri più diffusi torna quello del cosiddetto “sedicente Carabiniere”. I truffatori contattano telefonicamente le vittime fingendosi appartenenti all’Arma dei Carabinieri o ad altre forze di polizia, raccontando di presunti incidenti stradali, problemi giudiziari o emergenze che riguarderebbero figli, nipoti o altri familiari.🔗 Leggi su Monrealelive.it

truffe agli anziani l8217allarme dei carabinieri di monreale attenzione ai falsi militari che chiedono denaro
© Monrealelive.it - Truffe agli anziani, l’allarme dei Carabinieri di Monreale: “Attenzione ai falsi militari che chiedono denaro”

Notizie correlate

Allarme truffe agli anziani nel Calolziese, il comune: "Massima attenzione!"Dopo quelli di un paio di settimane fa, almeno altri due casi di truffe sono stati commessi nei giorni scorsi a Calolziocorte, in particolare ai...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Democrazia partecipata, a tre associazioni locali fondi per 14 mila euro; Due arresti per tentata truffa del sedicente carabiniere: 68enne sventa il raggiro chiamando il 112 -; 46 anni fa l’omicidio del capitano Emanuele Basile: una pietra miliare nella lotta alla mafia; Monreale, controlli durante la festa: 17 le persone denunciate.

carabinieri di monreale truffe agli anziani lSersale, incontro in Comune contro le truffe agli anziani fotoUn incontro informativo per prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani e i raggiri online. È l’iniziativa promossa dalla Compagnia dei Carabinieri di Sellia Marina in programma martedì ... catanzaroinforma.it

carabinieri di monreale truffe agli anziani lTruffe, arriva la guida che aiuta gli anziani a difendersiUno strumento pratico pensato per aiutare i cittadini, in particolare le persone anziane, a riconoscere e contrastare i raggiri che avvengono di persona, al telefono e online. È il nuovo Truffe, tru ... tg24.sky.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.