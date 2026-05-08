Le forze dell’ordine di Monreale lanciano un nuovo avviso per mettere in guardia le persone più anziane e vulnerabili dal rischio di truffe. In particolare, si segnalano casi di falsi militari che si presentano alle porte per chiedere denaro o informazioni. Le autorità invitano a mantenere alta l’attenzione e a non fidarsi di chi si presenta in modo sospetto, specialmente se si tratta di richieste di denaro.

Monreale – Nuovo appello dei Carabinieri di Monreale contro il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani e delle persone più vulnerabili. I militari dell’Arma hanno richiamato l’attenzione della cittadinanza sul ripetersi di episodi segnalati nelle ultime settimane, invitando tutti alla massima prudenza e a non fidarsi di telefonate sospette. Tra i raggiri più diffusi torna quello del cosiddetto “sedicente Carabiniere”. I truffatori contattano telefonicamente le vittime fingendosi appartenenti all’Arma dei Carabinieri o ad altre forze di polizia, raccontando di presunti incidenti stradali, problemi giudiziari o emergenze che riguarderebbero figli, nipoti o altri familiari.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Truffe agli anziani, l’allarme dei Carabinieri di Monreale: “Attenzione ai falsi militari che chiedono denaro”

Notizie correlate

Allarme truffe agli anziani nel Calolziese, il comune: "Massima attenzione!"Dopo quelli di un paio di settimane fa, almeno altri due casi di truffe sono stati commessi nei giorni scorsi a Calolziocorte, in particolare ai...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Democrazia partecipata, a tre associazioni locali fondi per 14 mila euro; Due arresti per tentata truffa del sedicente carabiniere: 68enne sventa il raggiro chiamando il 112 -; 46 anni fa l’omicidio del capitano Emanuele Basile: una pietra miliare nella lotta alla mafia; Monreale, controlli durante la festa: 17 le persone denunciate.

Sersale, incontro in Comune contro le truffe agli anziani fotoUn incontro informativo per prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani e i raggiri online. È l’iniziativa promossa dalla Compagnia dei Carabinieri di Sellia Marina in programma martedì ... catanzaroinforma.it

Truffe, arriva la guida che aiuta gli anziani a difendersiUno strumento pratico pensato per aiutare i cittadini, in particolare le persone anziane, a riconoscere e contrastare i raggiri che avvengono di persona, al telefono e online. È il nuovo Truffe, tru ... tg24.sky.it

Palermo, servizio straordinario di controllo del territorio: 17 persone deferite e verifiche sulla sicurezza Durante le celebrazioni del 1° maggio, i Carabinieri di Monreale hanno arrestato e denunciato 17 persone per reati di droga, guida in stato di ebbrezza e - facebook.com facebook