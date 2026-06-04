Atletica oggi Golden Gala a Roma | da Jacobs a Battocletti programma gare e dove vederle in tv e streaming
Oggi allo stadio Olimpico di Roma si svolge il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2026, l’unico evento italiano del circuito mondiale di atletica. La manifestazione prevede gare con atleti come Jacobs e Battocletti. È possibile seguire le competizioni in diretta TV e streaming. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario della serie internazionale, con un programma che comprende diverse discipline di atletica leggera.
(Adnkronos) – Torna il Golden Gala Pietro Mennea. Oggi, giovedì 4 giugno, allo stadio Olimpico di Roma arriva la quarta tappa della Diamond League 2026, l'unico appuntamento in Italia del massimo circuito mondiale di atletica. L’Italia sarà rappresentata – tra gli altri – da assi come Marcell Jacobs, Andy Diaz, Leonardo Fabbri e Nadia Battocletti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Dopo tanti anni, torno su una pista di Atletica Leggera, uno sport che è stato una parte fondamentale della mia vita. Oggi lavoro per il Golden Gala-Pietro Mennea e forse (forse ) mi è tornata la voglia di correre ancora un 400 facebook
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