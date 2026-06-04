Atletica oggi Golden Gala a Roma | da Jacobs a Battocletti programma gare e dove vederle in tv e streaming

Notizia in breve

Oggi allo stadio Olimpico di Roma si svolge il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2026, l’unico evento italiano del circuito mondiale di atletica. La manifestazione prevede gare con atleti come Jacobs e Battocletti. È possibile seguire le competizioni in diretta TV e streaming. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario della serie internazionale, con un programma che comprende diverse discipline di atletica leggera.