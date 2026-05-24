Pesistica Gennari si riconferma campione italiano universitario | 292 chili totali 22 in più dell' anno scorso
Massimo Gennari, studente di Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata, si è riconfermato campione italiano universitario di pesistica nella categoria fino a 110 chili con un totale di 292 chili, 22 in più rispetto all’anno precedente. La competizione si è svolta nell’ambito delle gare universitarie, dove Gennari ha ottenuto il titolo per la seconda volta consecutiva. La vittoria si basa sui risultati di esercizi di sollevamento pesi in diverse discipline.
Massimo Gennari, studente di Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata, si è riconfermato campione italiano universitario di pesistica nella categoria fino a 110 chili. Con 127 chili di strappo e 165 chili di slancio, ha raggiunto un totale olimpico di 292 chili, ben 22 chili. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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