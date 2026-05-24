Pesistica Gennari si riconferma campione italiano universitario | 292 chili totali 22 in più dell' anno scorso

Notizia in breve

Massimo Gennari, studente di Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata, si è riconfermato campione italiano universitario di pesistica nella categoria fino a 110 chili con un totale di 292 chili, 22 in più rispetto all’anno precedente. La competizione si è svolta nell’ambito delle gare universitarie, dove Gennari ha ottenuto il titolo per la seconda volta consecutiva. La vittoria si basa sui risultati di esercizi di sollevamento pesi in diverse discipline.