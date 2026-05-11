Presentato il Golden Gala Pietro Mennea 2026 | Jacobs Furlani e Diaz guidano le stelle dell’atletica

È stata annunciata la 46ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea, che si terrà il 4 giugno allo stadio Olimpico. La manifestazione fa parte della tappa italiana della Diamond League e vede tra i protagonisti atleti come Jacobs, Furlani e Diaz. Sono previsti circa 43 medaglie d’oro tra Olimpiadi e Mondiali. La giornata promette di portare in pedana numerosi campioni internazionali.

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