Presentato il Golden Gala Pietro Mennea 2026 | Jacobs Furlani e Diaz guidano le stelle dell’atletica
È stata annunciata la 46ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea, che si terrà il 4 giugno allo stadio Olimpico. La manifestazione fa parte della tappa italiana della Diamond League e vede tra i protagonisti atleti come Jacobs, Furlani e Diaz. Sono previsti circa 43 medaglie d’oro tra Olimpiadi e Mondiali. La giornata promette di portare in pedana numerosi campioni internazionali.
Allo Stadio Olimpico il 4 giugno la 46ª edizione del meeting più importante d’Italia. Il presidente FIDAL Mei: “L’atletica non è mai stata così forte”. Annunciato anche Ferdinand Omanyala nei 100 metri. Roma si prepara a vivere una serata di atletica leggera di altissimo livello. Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 è stato presentato ufficialmente allo Stadio Olimpico alla presenza dei tre azzurri più attesi: Marcell Jacobs, Mattia Furlani e Andy Diaz. L’appuntamento è fissato per il 4 giugno, quando il principale meeting italiano tornerà a illuminare la pista dell’Olimpico per la sua 46ª edizione, quarta tappa del calendario della Wanda Diamond League.🔗 Leggi su Sportface.it
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