Athletic Club Palermo c' è la conferma per Giampiero Clemente come direttore sportivo
L’Athletic Club Palermo ha annunciato la conferma di Giampiero Clemente come direttore sportivo per la stagione 2026-2027. La decisione riguarda la continuità nella gestione tecnica e sportiva del club, con Clemente che rimarrà in carica anche per il prossimo anno. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall’ente sportivo senza ulteriori dettagli.
L’Athletic Club Palermo comunica la riconferma di Giampiero Clemente, che sarà il direttore sportivo nerorosa anche per la stagione 2026-2027. Una scelta nel segno della continuità, per proseguire l’ottimo lavoro della stagione appena conclusa. Per il direttore Clemente sarà la settima stagione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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