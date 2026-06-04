Athletic Club Palermo c' è la conferma per Giampiero Clemente come direttore sportivo

Notizia in breve

L’Athletic Club Palermo ha annunciato la conferma di Giampiero Clemente come direttore sportivo per la stagione 2026-2027. La decisione riguarda la continuità nella gestione tecnica e sportiva del club, con Clemente che rimarrà in carica anche per il prossimo anno. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall’ente sportivo senza ulteriori dettagli.