L' Athletic Palermo prova a rialzarsi col Castrumfavara Clemente | Dare il massimo per non avere rimpianti

L’Athletic Palermo si prepara alla sfida contro il Castrumfavara, nel tentativo di invertire un momento difficile dopo tre sconfitte consecutive che hanno fatto perdere il primo posto in classifica, ora occupato dalla Nissa a cinque punti di distanza. Il tecnico Clemente ha dichiarato l’obiettivo di impegnarsi al massimo per evitare rimpianti nelle ultime gare della stagione. La squadra affronta questa fase decisiva con determinazione e concentrazione.