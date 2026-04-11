L' Athletic Palermo prova a rialzarsi col Castrumfavara Clemente | Dare il massimo per non avere rimpianti
L’Athletic Palermo si prepara alla sfida contro il Castrumfavara, nel tentativo di invertire un momento difficile dopo tre sconfitte consecutive che hanno fatto perdere il primo posto in classifica, ora occupato dalla Nissa a cinque punti di distanza. Il tecnico Clemente ha dichiarato l’obiettivo di impegnarsi al massimo per evitare rimpianti nelle ultime gare della stagione. La squadra affronta questa fase decisiva con determinazione e concentrazione.
Inizia il rush finale della stagione per l’Athletic Club Palermo, che proverà a rialzarsi dopo le tre sconfitte di fila costate il primato in classifica occupato adesso dalla Nissa e distante ormai 5 punti. I nerorosa di Emanuele Ferraro ospiteranno domani (12 aprile) al Velodromo Paolo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
L'Athletic Palermo attende il Paternò, la carica del ds Clemente: "Impegno e dedizione per alimentare il sogno"La formazione guidata da Emanuele Ferraro arriva alla sfida da capolista nel girone I di Serie D.
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