L' Athletic Club Palermo torna alla vittoria | battuta 3-2 la Vibonese in trasferta

L'Athletic Club Palermo ha conquistato una vittoria in trasferta contro la Vibonese, con il punteggio di 3-2. La squadra nerorosa interrompe una serie di quattro sconfitte consecutive e torna a ottenere i tre punti in campionato. La partita si è disputata a Vibo Valentia, segnando il ritorno alla vittoria per il club palermitano.

Riparte da Vibo Valentia la corsa dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa interrompono la serie di quattro sconfitte consecutive e tornano alla vittoria superando la Vibonese per 3-2. Un successo di squadra, costruito con orgoglio e carattere: sotto di due gol e in inferiorità numerica, gli uomini.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Athletic Club Palermo, il cuore non basta: sconfitta di misura in trasferta con la Nuova Igea VirtusDopo quattro vittorie consecutive l’Athletic Club Palermo rallenta la propria corsa. Leggi anche: Athletic Club Palermo, vittoria in rimonta e primato consolidato: Paternò battuto 4-2 Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scheda squadra Athletic Club Palermo; Ancora una sconfitta per l'Athletic Club Palermo: il CastrumFavara vince 3-0 al Velodromo; Tabellino partita Athletic Club Palermo vs Messina; Tabellino partita Athletic Club Palermo vs Enna Calcio. Athletic Palermo, rimonta da impazzire: 3-2 alla Vibonese in dieci uominiRiparte da Vibo Valentia la corsa dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa interrompono la striscia di quattro sconfitte consecutive e tornano al successo con una rimonta clamorosa: 3-2 alla Vibonese no ... ilovepalermocalcio.com Serie D, girone I: Athletic Palermo torna alla vittoria. Risultati e classifica aggiornataIl campionato entra nella sua fase decisiva, ma la 32ª giornata del girone I di Serie D non regala scossoni nelle zone alte. Tutte le big vincono e le distanze restano invariate, con due turni ancora ... ilovepalermocalcio.com ASD Team Leader Palermo. . Athletic Club Palermo Over 45 vs Sailor 16^ Giornata Captain Cup - III Memorial Mario Pulvirenti Torneo amatoriale di calcio a 8 organizzato dall'ASD Team Leader Palermo facebook