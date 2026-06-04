Atena Lucana incidente stradale sulla statale 19 | un ferito

Da salernotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella tarda mattinata di oggi, sulla Strada Statale 19 nella frazione Scalo di Atena Lucana, si è verificato un incidente stradale. Un veicolo è rimasto coinvolto, provocando il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di assistenza e messa in sicurezza. Le forze dell’ordine stanno ancora accertando le cause dello scontro. Nessun dettaglio sulle condizioni del ferito.

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Nella tarda mattinata di oggi un incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 19 all'altezza di Atena Lucana, nella frazione Scalo. Un'auto è rimasta coinvolta nel sinistro, le cui cause sono attualmente al vaglio delle autorità. Il bilancio è di un ferito non grave. Sul posto 118 e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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