Atena Lucana incidente stradale sulla statale 19 | un ferito
Nella tarda mattinata di oggi, sulla Strada Statale 19 nella frazione Scalo di Atena Lucana, si è verificato un incidente stradale. Un veicolo è rimasto coinvolto, provocando il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di assistenza e messa in sicurezza. Le forze dell’ordine stanno ancora accertando le cause dello scontro. Nessun dettaglio sulle condizioni del ferito.
Nella tarda mattinata di oggi un incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 19 all'altezza di Atena Lucana, nella frazione Scalo. Un'auto è rimasta coinvolta nel sinistro, le cui cause sono attualmente al vaglio delle autorità. Il bilancio è di un ferito non grave. Sul posto 118 e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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