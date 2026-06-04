Atena Lucana incidente stradale sulla statale 19 | un ferito

Notizia in breve

Nella tarda mattinata di oggi, sulla Strada Statale 19 nella frazione Scalo di Atena Lucana, si è verificato un incidente stradale. Un veicolo è rimasto coinvolto, provocando il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di assistenza e messa in sicurezza. Le forze dell’ordine stanno ancora accertando le cause dello scontro. Nessun dettaglio sulle condizioni del ferito.