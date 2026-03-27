Nella serata lungo la Strada Statale 598 nel territorio di Atena Lucana, un'auto ha preso fuoco improvvisamente mentre era in movimento. Il conducente ha lasciato il veicolo e si è messo in salvo. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti. Non si registrano altre persone ferite o coinvolte.

Paura in serata lungo la Strada Statale 598 nel territorio comunale di Atena Lucana, dove un'autovettura in transito ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente del veicolo, accortosi dell'emergenza, è riuscito ad abbandonare tempestivamente l'abitacolo e a mettersi in salvo prima che le fiamme si estendessero al vano motore, distruggendolo. Immediato l'intervento delle squadre locali dei Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto l'area interessata, domato il rogo in breve tempo e ripristinato le condizioni di sicurezza del tratto viario. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Atena Lucana, auto prende fuoco sulla Statale 598: il conducente si mette in salvo

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