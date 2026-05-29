Incidente stradale sulla statale | un ferito

Da bolognatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 568 ‘di Crevalcore’ vicino a San Giovanni in Persiceto. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo, che è stato soccorso sul posto. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause o sulle condizioni del ferito. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e di rilievo.

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Durante le prime ore della mattina di oggi, venerdì 29 maggio, c’è stato un incidente stradale sulla strada statale 568 ‘di Crevalcore’, nei pressi di San Giovanni in Persiceto.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayNello scontro sono rimaste coinvolte ben tre automobili, e si registra un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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