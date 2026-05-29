Incidente stradale sulla statale | un ferito
Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 568 ‘di Crevalcore’ vicino a San Giovanni in Persiceto. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo, che è stato soccorso sul posto. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause o sulle condizioni del ferito. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e di rilievo.
Durante le prime ore della mattina di oggi, venerdì 29 maggio, c’è stato un incidente stradale sulla strada statale 568 ‘di Crevalcore’, nei pressi di San Giovanni in Persiceto.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayNello scontro sono rimaste coinvolte ben tre automobili, e si registra un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Grave incidente sulla statale 107 tra Celico e Rovito. Tre feriti
Notizie e thread social correlati
Incidente sulla Statale Adriatica all’alba: un feritoAll'alba di ieri, poco prima delle 6, un incidente si è verificato lungo un tratto della Statale Adriatica.
Tragico incidente sulla Statale, due morti e un feritoQuesta sera sulla Statale 113 si è verificato un grave incidente che ha coinvolto due automobili.
Temi più discussi: Incidente fra una moto e un'auto: morto un uomo; Schianto sulla statale con minibus ribaltato, a bordo 4 coppie di Penne: un morto e 3 persone gravi; Incidente sulla Statale a Courmayeur, morto automobilista; Incidente sulla statale del Foscagno a Livigno: grave motociclista 49enne.
L’automobilista, straniero, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo, avvenuto nella prima mattinata di oggi, sulla Statale 26. L’auto condotta dall’uomo si è rovesciata. Intervenuti 118, Vigili del fuoco, Polizia stradale e Carabinieri. #aostasera #cronac facebook
Schianto sulla statale dei Monti Lepini: coinvolta una donna incinta con i due figli piccoli latinaquotidiano.it/schianto-stata… #BorgoFaiti #MontiLepini #IncidenteStradale #Latina #Cronaca #Goretti #Polizia x.com
Incidente sulla statale in Calabria, tre ferito e traffico rallentatoMattinata difficile sulla strada statale 280, in direzione Catanzaro, dove si è verificato un incidente stradale al km 29, poco prima della galleria di Marcellinara. Per cause ancora in corso di accer ... zoom24.it
Incidente sulla statale 106: motociclista di Rossano perde la vitaScontro mortale sulla statale 106: un 33enne di Rossano è deceduto in ospedale dopo l'impatto con un'auto, le autorità stanno ricostruendo la dinamica ... notizie.it