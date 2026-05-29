Incidente stradale sulla statale | un ferito

Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 568 ‘di Crevalcore’ vicino a San Giovanni in Persiceto. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo, che è stato soccorso sul posto. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause o sulle condizioni del ferito. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e di rilievo.