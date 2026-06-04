Atalanta 16 anni di gestione Percassi | l’era del successo nerazzurro

Da 16 anni, la gestione della società calcistica è nelle mani della famiglia Percassi. Durante questo periodo, la squadra ha ottenuto risultati sportivi e finanziari significativi, con investimenti in strutture e giocatori. La strategia ha incluso il rafforzamento del settore giovanile e l’aumento delle risorse per il mercato. La società ha inoltre migliorato la propria posizione nelle competizioni nazionali e internazionali, con una crescita costante del valore del club.

Come hanno trasformato radicalmente la realtà sportiva bergamasca i Percassi?. Quale strategia manageriale ha permesso di riscrivere la storia del club?. Come influirà l'infortunio di Marco Palestra sulle prossime scelte tecniche?. Quali nuove sfide dovranno affrontare Antonio e Luca Percassi in campo?.? In Breve Gestione iniziata il 4 giugno 2010 sotto Antonio e Luca Percassi. Infortunio di Marco Palestra prima della sfida contro la Grecia. Eventi culturali tra film Rebuilding e spettacolo teatrale Mandragola. Esposizione presso il Museo del fungo porcino di Borgotaro. Il percorso della famiglia Percassi: sedici anni di trasformazione per il club nerazzurro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ATALANTA-LAZIO, PERCASSI FURIOSO PER IL GOL ANNULLATO A EDERSON

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