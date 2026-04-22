Atalanta-Lazio caos Var in Coppa Italia e gol nerazzurro annullato tra le proteste | cos’è successo

Nel secondo tempo di Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia, si sono verificati diversi episodi riguardanti l'uso del Var. Durante la partita, un gol della squadra ospite è stato annullato dopo l'intervento dell'arbitro che ha consultato il video, scatenando proteste tra i giocatori e il staff. La partita ha visto un susseguirsi di decisioni discutibili legate al sistema di revisione video, che hanno generato confusione tra i presenti.

(Adnkronos) – Succede di tutto nel secondo tempo di Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia di oggi, mercoledì 22 aprile. Al minuto 62, Ederson sblocca la partita al termine di un'azione rocambolesca in area di rigore biancoceleste. Cross in mezzo della Dea, rinvio goffo di Gila e tocco di mano del difensore, tra le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Lazio-Atalanta, Sarri e Palladino ammoniti per proteste. Cos’è successo in semifinale di Coppa Italia(Adnkronos) – Maurizio Sarri e Raffaele Palladino vengono ammoniti durante il secondo tempo di Lazio-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia... Inter-Atalanta, gol di Krstovic tra le polemiche e Chivu espulso. Cos’è successo(Adnkronos) – Succede di tutto negli ultimi minuti di Inter-Atalanta, oggi sabato 14 marzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Atalanta - Lazio; Coppa Italia | Atalanta-Lazio, la designazione arbitrale e i precedenti; Coppa Italia, le designazioni arbitrali per Inter-Como e Atalanta-Lazio; Atalanta-Lazio: dove vederla gratis (in chiaro), orario e probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia. Atalanta-Lazio, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, il VAR annulla un gol alla DeaLa prima semifinale di Coppa Italia andata in scena a San Siro tra Inter e Como ha restituito un pirotecnico 3-2 che ha permesso ai nerazzurri di approdare in finale. Adesso è il turno di Atalanta e L ... tuttosport.com Atalanta - Lazio, caos sul gol (annullato) a Ederson: la ricostruzioneSuccede di tutto al 60' del secondo tempo della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. La Dea passa in vantaggio con una rete di Ederson dopo un'azione in area che definire ... lalaziosiamonoi.it Gol annullato all'Atalanta contro la Lazio: la scelta dell'arbitro e le proteste della Dea facebook COPPA ITALIA | In campo Atalanta-Lazio #ANSA x.com