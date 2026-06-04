Atac Marinali guida il rilancio | nuova presidenza per Roma

È stata scelta una manager per guidare il rilancio di Atac, la società di trasporto pubblico a Roma. La nomina arriva in un momento di crisi e mira a migliorare la gestione dell’azienda. Non sono stati forniti dettagli specifici sui piani di investimento o sui cambiamenti previsti per il personale e i mezzi. La nuova presidenza sarà responsabile di definire le strategie per affrontare le criticità attuali.

Chi è la manager scelta per gestire la crisi di Atac?. Come cambieranno i mezzi e il personale con i nuovi investimenti?. Quali strategie userà la nuova presidenza per la mobilità green?. Perché il sindaco ha puntato proprio sull'esperienza di Acea?.? In Breve Esperienza pregressa di Marinali presso Acea Spa per gestire la rete urbana. Piano di investimenti focalizzato su rinnovo flotta e potenziamento personale operativo. Obiettivo transizione verso modelli di mobilità ecologica e sostenibile per Roma. Gestione del capitale umano e tecnologico per garantire efficienza operativa costante.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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