Ata rifiuti al via la nuova campagna di comunicazione Il territorio sembra pronto all' economia circolare
È stata avviata la seconda fase della campagna di comunicazione dell’Ata Rifiuti Ancona, finanziata dal Conai. L’obiettivo è promuovere strategie per migliorare i risultati ambientali della raccolta differenziata. La campagna mira a sensibilizzare i cittadini e rafforzare l’impegno verso l’economia circolare nel territorio. La comunicazione coinvolge diverse piattaforme e strumenti per diffondere messaggi chiari e puntuali sulle pratiche di raccolta e riciclo.
ANCONA – Prenderà il via nei prossimi giorni la seconda fase della nuova campagna di comunicazione dell’Ata Rifiuti Ancona sviluppata con il cofinanziamento del Conai, Consorzio nazionale recupero imballaggi, che intende sostenere strategie utili ad aumentare i risultati ambientali della raccolta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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