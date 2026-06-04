Ata rifiuti al via la nuova campagna di comunicazione Il territorio sembra pronto all' economia circolare

Notizia in breve

È stata avviata la seconda fase della campagna di comunicazione dell’Ata Rifiuti Ancona, finanziata dal Conai. L’obiettivo è promuovere strategie per migliorare i risultati ambientali della raccolta differenziata. La campagna mira a sensibilizzare i cittadini e rafforzare l’impegno verso l’economia circolare nel territorio. La comunicazione coinvolge diverse piattaforme e strumenti per diffondere messaggi chiari e puntuali sulle pratiche di raccolta e riciclo.