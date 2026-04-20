È stata avviata una nuova campagna di comunicazione da parte di AMA che mette in evidenza le persone che si occupano del decoro di Roma. La campagna presenta i volti di operatori e tecnici coinvolti nelle diverse attività di manutenzione e pulizia della città. Ogni figura rappresenta un aspetto del lavoro quotidiano che contribuisce alla cura e alla tutela degli spazi pubblici romani.

Ci sono volti, storie e competenze dietro ogni singola attività per il bene della città. “Siamo le persone di AMA. Accanto a Roma, ogni giorno e ogni notte”, la nuova campagna di comunicazione che racconta, in modo diretto e trasparente, il lavoro quotidiano di chi opera sul territorio e contribuisce alla cura e al decoro urbano. Un cambio di prospettiva. La campagna propone un racconto concreto e vicino alle persone, costruito attraverso i volti reali dei dipendenti AMA e non di attori. Ogni operatore rappresenta l'impegno diffuso in tutti i quartieri della città. La territorialità è il cuore della campagna. Una presenza capillare e continua che si traduce giorno e notte in interventi, servizi e attenzione al bene comune.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I volti di chi cura il decoro di Roma: al via la nuova campagna di comunicazione AMA

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