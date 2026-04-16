La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Arpae, ha pubblicato una serie di quattro podcast intitolata

La Regione Emilia-Romagna, collaborando con Arpae, ha lanciato una serie di quattro episodi audio dedicati all’economia circolare, intitolata Se non li rifiuti li rendi felici. Il progetto mira a trasformare la percezione dei materiali di scarto, spesso invisibili proprio perché onnipresenti nella quotidianità, in un terreno di riflessione sulle abitudini sociali e sulla gestione pubblica. Oltre lo smaltimento: decodificare il linguaggio degli scarti. Il podcast proposto dai canali istituzionali della Regione non si limita alla semplice gestione operativa dei residui prodotti ogni giorno, ma punta a indagare cosa questi elementi rivelino del comportamento collettivo e delle scelte politiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Economia circolare: 4 nuovi podcast per cambiare il futuro dei rifiuti

#320 What ought we be: Hope, despair and the resilience of life with Professor David Farrier

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