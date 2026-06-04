Astro in concerto a Firenze

ASTRO? tra gli artisti del nuovo panorama urban più importanti del momento? annuncia le date live del TOUR CLUB 2026, prodotto da Vivo Concerti, a partire da mercoledì 7 ottobre da Padova e a seguire in tutte le principali città italianeI biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Ernia in concerto a FirenzeDurante un concerto a Firenze, un artista ha dichiarato che il nuovo album rappresenta il suo stato attuale e si rivolge ai suoi fan e ascoltatori.

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Il lancio di Astro Gold Vinyl è iniziato oggi reddit

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