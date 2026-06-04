Astro in concerto a Firenze
ASTRO? tra gli artisti del nuovo panorama urban più importanti del momento? annuncia le date live del TOUR CLUB 2026, prodotto da Vivo Concerti, a partire da mercoledì 7 ottobre da Padova e a seguire in tutte le principali città italianeI biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Ernia in concerto a FirenzeDurante un concerto a Firenze, un artista ha dichiarato che il nuovo album rappresenta il suo stato attuale e si rivolge ai suoi fan e ascoltatori.
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#BusConcerto In attesa del nuovo album WAR, Astro annuncia il WAR LIVE TOUR! Biglietti disponibili online dalle 14 di domani, giovedì 4 giugno. *WAR LIVE TOUR 7 OTTOBRE 2026 - HALL – PADOVA *data zero 9 OTTOBRE 2026 - TEATRO CONCORDIA facebook
Il lancio di Astro Gold Vinyl è iniziato oggi reddit
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