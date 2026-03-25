Ernia in concerto a Firenze

Durante un concerto a Firenze, un artista ha dichiarato che il nuovo album rappresenta il suo stato attuale e si rivolge ai suoi fan e ascoltatori. La performance si è svolta in un contesto pubblico, con il cantante che ha condiviso alcune riflessioni sul significato del disco. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla scaletta o sull'evento.

“Penso che questo disco sia rappresentativo di ciò che sono ora. Un disco per i miei fan, per chi mi ascolta.”. Parole di Ernia, in concerto giovedì 26 marzo al Mandela Forum di Firenze sulle ali del “SOLO PER AMORE Live 2026”, il tour con cui l’artista sta portando sui palchi dello Stivale le sue più grandi hit e, finalmente, le canzoni presenti nel nuovo album “Per Soldi e Per Amore”. Uscito lo scorso settembre, “Per Soldi e Per Amore” è il lavoro più intimo e introspettivo della carriera di Ernia: un disco che riflette sul passato, sulle figure chiave della sua vita e sulle motivazioni profonde che danno senso al quotidiano: dal lavoro all’amore, dalle amicizie al rapporto con i genitori. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Ernia in concerto a Firenze Articoli correlati Ernia in concerto a Firenze con ‘Solo per Amore Live 2026’FIRENZE – L’atteso concerto di Ernia a Firenze è in programma domani (26 marzo) al Mandela Forum, tappa del tour Solo per Amore Live 2026 che sta... Giorgia in concerto a FirenzeDopo un 2025 da record che l'ha vista dominare ogni classifica, Giorgia è pronta a riprendersi il palco. La madre di Elodie si scatena al concerto della figlia Una selezione di notizie su Ernia in concerto a Firenze Temi più discussi: Ernia a Jesolo, la possibile scaletta del concerto; Ernia il 22 marzo al Palazzo dello Sport di Roma: scaletta e viabilità - Radio Globo; Ernia torna in concerto con il Solo per amore – Tour Live 2026 – Scaletta, date e biglietti; Ernia al Palazzo dello Sport con Solo per amore Tour Live 2026. Ernia in concerto a Napoli, la possibile scalettaL'artista è atteso al Palapartenope di Napoli il 24 marzo con il Solo Per Amore Tour 2026, che porta live il nuovo album Per Soldi e Per Amore Martedì 24 marzo Ernia arriva al Palapartenope di Napoli ... tg24.sky.it Ernia a Jesolo, la possibile scaletta del concertoDopo lo spettacolo al Palazzo del Turismo di Jesolo, domenica 22 marzo Ernia porterà la sua musica sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Previsti concerti anche al Palapartenope di Napoli, al ... tg24.sky.it Ernia inguinale: spesso silenziosa, ma progressiva. Riconoscere i sintomi precocemente aiuta a prevenire complicazioni. Non ignorare i segnali del tuo corpo. #Salute #Prevenzione #ErniaInguinale #Benessere - facebook.com facebook #Milan, #Fofana è l'uomo del momento: il rapper #Ernia canta la parodia dedicata al francese #SempreMilan x.com