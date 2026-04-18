Firenze Scuola militare aeronautica Douhet | giuramento degli allievi del corso Astro II Con il sorvolo delle Frecce tricolori

A Firenze si è svolta la cerimonia di giuramento degli allievi del primo corso della scuola militare aeronautica 'Giulio Douhet', chiamato Astro II. Durante l’evento, è stato effettuato il sorvolo con le Frecce Tricolori. Sono 33 i giovani che hanno prestato giuramento, in una cerimonia che ha coinvolto ufficiali e familiari presenti sul campo.

FIRENZE – Cerimonia, a Firenze, per il giuramento dei 33 allievi del primo corso della scuola militareaeronautica ‘Giulio Douhet’ denominato Astro II. Quest’anno la cerimonia ha assunto un valore simbolico perché la scuola è stata istituita nel 2006 e, fin dalla sua inaugurazione, ciascun corso è stato identificato con nomi che richiamano figure mitologiche o corpi celesti: Astro, Bora, Crono, Dardo, Espero,Fides, Ghibli, Iris, Lyra, Mito, Nadir, Omega, Perseo, Rigel, Sirio, Taurus, Ursa, Vega, Zenit. Con il giuramento di oggi, 18 aprile 2026, dell’Astro II, pertanto, “si è segnata la conclusione di unciclo storico e l’avvio di una nuova sequenza”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, Scuola militare aeronautica Douhet: giuramento degli allievi del corso Astro II. Con il sorvolo delle “Frecce tricolori” Notizie correlate Sorvolo delle Frecce Tricolori su Napoli il 1° aprile per il 103esimo anniversario dell’Aeronautica MilitareSorvolo della pattuglia acrobatica italiana al termine della cerimonia sul lungomare Caracciolo. Aeronautica, Crosetto al giuramento degli allievi: futuro difficile. Le Frecce Tricolori rombano tra le nuvoleIn occasione del 103° anniversario dell’Aeronautica militare, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato oggi alla cerimonia di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Firenze, giuramento degli allievi della Scuola Militare Aeronautica Douhet con sorvolo delle Frecce Tricolori; Concorso Scuole Militari 2026: 270 posti e proroga domande!; Aeronautica, giuramento degli allievi della scuola Douhet: passaggio delle Frecce Tricolori a Firenze; Frecce Tricolori a Firenze, dove vederle: i punti migliori in città. Firenze, Scuola militare aeronautica Douhet: giuramento degli allievi del corso Astro II. Con il sorvolo delle Frecce tricoloriCerimonia, a Firenze, per il giuramento dei 33 allievi del primo corso della scuola militare aeronautica 'Giulio Douhet' denominato Astro II. Quest'anno la cerimonia ha assunto un valore simbolico per ... firenzepost.it Aeronautica, giuramento degli allievi della scuola Douhet: passaggio delle Frecce Tricolori a FirenzeSi terrà sabato 18 aprile, alle 11, presso il Piazzale Bandiera dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze, la cerimonia in cui 33 Allievi della Scuola Militare Aeronautica G. 055firenze.it Buona serata #Firenze - facebook.com facebook Firenze ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE AUGURI AGLI ALLIEVI DEL CORSO “ASTRO II” SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOUHET” Il Giuramento del Corso “Astro II” della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” segn x.com