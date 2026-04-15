La manovra del Comune costa un po’ più del previsto

La giunta comunale ha approvato una variazione di bilancio di circa 85 milioni di euro, includendo 3,5 milioni di euro di costi aggiuntivi per lavori pubblici. La decisione riguarda l’aumento delle spese previste per alcune opere in corso, senza modificare l’ammontare totale approvato in precedenza. Nessun dettaglio è stato fornito sulle motivazioni di questi sovraccosti o sui progetti coinvolti.

La giunta comunale ha approvato una variazione di bilancio da circa 85 milioni di euro, con 3,5 milioni di euro di sovraccosti per opere pubbliche. Come scrive l’agenzia Dire, che riporta la notizia, circa 50 milioni “riguardano applicazioni di avanzi vincolati da trasferimenti con destinazioni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

I Malavoglia di Giovanni Verga | Audiolibro Completo - Parte 1 di 2

Notizie correlate

Manovra di bilancio del Comune: in arrivo 1,2 milioni per completare e avviare la nuova scuola MaroncelliUna variazione di bilancio da oltre 2,3 milioni di euro è stata illustrata giovedì pomeriggio in commissione consiliare dall’assessore Vittorio...

Leggi anche: Decoro e arredo pubblico, la manovra del Comune: si estende la ‘zona rossa’. Stop alle nuove attività

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Manovra di bilancio del Comune: in arrivo 1,2 milioni per completare e avviare la nuova scuola Maroncelli; Locazioni turistiche, manovra su più livelli tra città, regioni e Commissione Ue; Galleria Adige-Garda: il 14 aprile la verifica annuale / Notizie / Novità / Homepage; Casa: in manovra risorse per 1,8 milioni.

Decoro e arredo pubblico, la manovra del Comune: si estende la ‘zona rossa’. Stop alle nuove attivitàLucca, 25 marzo 2026 – Decoro e arredo pubblico, il Comune rilancia. Con l’avvio della stagione primaverile e l’aumento della presenza di cittadini e visitatori in centro storico, l’amministrazione ... lanazione.it

Comune, manovra da un miliardo: I servizi resteranno efficienti. Puntiamo alla cura della cittàReggio guarda al 2026, con un bilancio da 931 milioni che vede il già anticipato noto aumento delle tasse (dall’Irpef che passa dallo 0,69 allo 0,80% fino alla Tari), ma che punta a mantenere ... ilrestodelcarlino.it

Quattrograna Ovest. Centro Sociale, intesa Comune e Sindacati A seguito di una intesa sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, nelle persone dei segretari generali Italia D'Acierno, Fernando Vecchione e Luigi Simeone e il Comune, sarà facebook

Lotta alla zanzara tigre: le misure del Comune di Parma e le indicazioni per i cittadini x.com