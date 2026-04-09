Roma Nord | l’asta per il rame dei cantieri punta a 1,6 milioni

L’Astral ha aperto una gara d’asta per la vendita di 160.000 chilogrammi di rame provenienti dai cantieri della linea ferroviaria Roma Nord. L’obiettivo è raggiungere un ricavo minimo di 1,6 milioni di euro. La procedura riguarda il metallo recuperato durante le attività di costruzione e ristrutturazione della linea. La vendita avviene attraverso un bando pubblico, aperto a diverse offerte.

L’Astral ha avviato una procedura d’asta per vendere 160.000 chilogrammi di rame recuperati dai cantieri della linea ferroviaria Roma Nord, puntando a un ricavo minimo di 1,6 milioni di euro. Il metallo, prelevato dalle vecchie linee di contatto, è stato messo sul mercato per trasformare i residui di un’importante opera infrastrutturale in risorse finanziarie dirette per la società regionale. La decisione di procedere con una vendita pubblica al miglior offerente nasce da una precisa valutazione economica: gestire lo smaltimento dei materiali come semplici rifiuti comporterebbe costi elevati per l’azienda, anziché generare entrate. Inoltre,... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma Nord: l’asta per il rame dei cantieri punta a 1,6 milioni Leggi anche: All'asta l'oro rosso della ferrovia Roma Nord: Astral vuole incassare 1,6 milioni di euro Leggi anche: Il piano da 200 milioni per le scuole di Roma arranca: la mappa dei cantieri fermi nei municipi Argomenti più discussi: Le aste della settimana: dipinti, gioielli, vini rari e libri da collezione; Stazione di Vigna Clara, Patanè incalza Regione e RFI: Troppo poco un treno ogni due ore; Farmacap vende 5 farmacie comunali: offerte entro il 15 maggio 2026; Stop alle proroghe post Covid, Roma nord mette a bando 25 palestre scolastiche. All'asta l'oro rosso della ferrovia Roma Nord: Astral vuole incassare 1,6 milioni di euroSmaltire direttamente il materiale non conviene. Del resto, ci sono bande di malviventi specializzate nel rubarlo e rivenderlo. Parliamo del rame, l’oro rosso dei tempi moderni. L’Astral, la società d ... romatoday.it Nel parco strappato al cemento nasce il nuovo bosco urbano di Roma nord ift.tt/QU7jw6W x.com Zona Roma Nord - facebook.com facebook