Nelle scuole del territorio sono stati installati distributori automatici di assorbenti gratuiti, nell’ambito del progetto “Libere di Essere”. La misura mira a garantire l’accesso ai prodotti igienici femminili durante l’orario scolastico, senza costi aggiuntivi. La distribuzione si rivolge alle studentesse e si inserisce in un’iniziativa più ampia di supporto alle esigenze delle giovani nelle scuole.

"Libere di Essere": distributori gratuiti di assorbenti nelle scuole del territorio. Con l’obiettivo di promuovere benessere, inclusione scolastica e libertà delle giovani ragazze, affrontando il tema che ancora oggi è ritenuto un argomento tabù, l’ Unione dei Comuni della Valdichiana Senese insieme al Centro Pari Opportunità della Valdichiana Senese, avvia l’iniziativa dedicata alle studentesse delle scuole secondarie del territorio installando quindi distributori di assorbenti gratuiti all’interno degli istituti. L’iniziativa mira quindi a sostenere e a supportare le ragazze nei momenti di difficoltà, arrivando così anche a normalizzare il dialogo riguardante un periodo della vita definibile delicato per le giovani donne, dialoghi che ad oggi possono creare ancora disagio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assorbenti gratuiti nelle scuole

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