Umbria diritto allo studio | la Regione mette mezzo milione di euro 25mila per i tamponi gratuiti nelle scuole
La Regione Umbria ha stanziato mezzo milione di euro per il diritto allo studio e 25mila euro destinati ai tamponi gratuiti nelle scuole. La giunta regionale, guidata da Stefania Proietti, ha approvato i criteri del Programma annuale per il diritto allo studio 2026, su proposta dell’assessore all’Istruzione, Fabio Barcaioli. La decisione riguarda fondi destinati a sostenere le attività scolastiche e la sicurezza degli studenti.
La giunta di Stefania Proietti ha approvato su proposta dell’assessore all’Istruzione, Fabio Barcaioli, i criteri del Programma annuale per il diritto allo studio 2026 della Regione Umbria. Il provvedimento definisce l’utilizzo di 500 mila euro “destinati alle politiche educative, con l’obiettivo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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