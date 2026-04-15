Umbria diritto allo studio | la Regione mette mezzo milione di euro 25mila per i tamponi gratuiti nelle scuole

La Regione Umbria ha stanziato mezzo milione di euro per il diritto allo studio e 25mila euro destinati ai tamponi gratuiti nelle scuole. La giunta regionale, guidata da Stefania Proietti, ha approvato i criteri del Programma annuale per il diritto allo studio 2026, su proposta dell’assessore all’Istruzione, Fabio Barcaioli. La decisione riguarda fondi destinati a sostenere le attività scolastiche e la sicurezza degli studenti.