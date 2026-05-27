Venerdì 29 maggio alle 10:00 si terrà la presentazione ufficiale dei Campionati Italiani di scherma Frecciarossa Roma 2026, che si svolgeranno tra il Pincio e la Fiera. La conferenza si terrà nella Sala delle Bandiere del Palazzo Senatorio in Campidoglio. La manifestazione coinvolgerà atleti olimpici e paralimpici e si svolgerà nel 2026 a Roma.

Venerdì 29 maggio, alle ore 10.00, la Sala delle Bandiere del Palazzo Senatorio in Campidoglio ospiterà la presentazione dei Campionati Italiani Frecciarossa di Scherma Olimpica e Paralimpica “Roma 2026”. La manifestazione riporterà i Tricolori nella Capitale dopo dieci anni, con un’edizione pensare per unire spettacolo, inclusione e valorizzazione dei grandi campioni azzurri. La grande novità sarà la doppia location. La Fiera di Roma ospiterà le gare Under 17 e Under 20, le competizioni paralimpiche e non vedenti, oltre alle fasi eliminatorie degli Assoluti Individuali e a squadre di Serie A 1. Le fasi finali degli Assoluti olimpici, invece, andranno in scena in uno scenario unico: la Terrazza del Pincio, con vista sulla Grande Bellezza romana. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Scherma, Roma 2026 si presenta in Campidoglio: Assoluti Frecciarossa tra Pincio e Fiera

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