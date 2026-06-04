Assenza della rete fognaria Cusinato Pd al sindaco | Opera non più differibile

Notizia in breve

Un consigliere comunale del Pd ha presentato un’interpellanza al sindaco e al presidente del consiglio per evidenziare la mancanza di una rete fognaria nel quartiere di Focomorto. La richiesta si basa sulla considerazione che l’opera sia ormai “non più differibile” a causa di una situazione definita “grave e urgente” riguardo alle infrastrutture mancanti.