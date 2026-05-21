Completamento rete fognaria il sindaco incontra l' Ente Idrico Campano
Ieri mattina, il sindaco di Nocera Inferiore si è incontrato con il presidente dell’Ente Idrico Campano, accompagnato dal dirigente dei Lavori Pubblici. Durante l'incontro sono state discusse alcune proposte di intervento per completare la rete fognaria in diverse zone della città. La riunione ha avuto come obiettivo quello di definire le modalità di realizzazione degli interventi e la collaborazione tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione è stata rilasciata sui tempi di realizzazione o sui dettagli tecnici.
Ieri mattina, insieme al dirigente dei Lavori Pubblici, Mario Ferrante, il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha incontrato il Presidente dell’Ente Idrico Campano per proporre alcuni interventi da realizzare in sinergia, finalizzati al completamento della rete fognaria in diverse aree. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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