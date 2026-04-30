Lavori conclusi a Vecchiazzano | contro i nubifragi una nuova rete fognaria quattro volte più potente

A Vecchiazzano, nel quartiere di Forlì, sono stati completati i lavori di potenziamento della rete fognaria dedicata alle acque meteoriche. L’intervento, terminato con alcune settimane di anticipo rispetto alle previsioni iniziali, ha riguardato la messa in sicurezza del sistema di raccolta. La nuova rete è stata progettata per essere quattro volte più potente rispetto a quella precedente, in risposta ai nubifragi che si sono verificati nella zona.

Si sono conclusi con qualche settimana di anticipo rispetto alle tempistiche ipotizzate inizialmente, i lavori di potenziamento e messa in sicurezza della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in via Carlo Forlanini, a Forlì, nel quartiere Vecchiazzano. Già in questi giorni è.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Adrano, strada chiusa per lavori alla rete fognariaI lavori creeranno di certo un inevitabile disagio, ma necessario per l'ammodernamento dei sotto-servizi in un quartiere residenziale come quello che... Lavori alla rete fognaria: disagi in vista a Torrione AltoA partire dal prossimo 18 febbraio e fino a fine mese sarà istituito il senso unico di circolazione in sola salita su viale Alfonso Tesauro Disagi in...