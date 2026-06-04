Assegno di mantenimento Icardi-Nara | spunta la decisione shock

In tribunale a Milano sono state depositate nuove carte riguardanti la separazione tra il calciatore e la procuratrice argentina. Le documentazioni rivelano dettagli inediti sulla richiesta di assegno di mantenimento. La vicenda coinvolge aspetti legali e patrimoniali, senza ulteriori specifiche sui contenuti delle decisioni. La procedura giudiziaria continua senza comunicazioni ufficiali su eventuali decisioni definitive.

. Le recenti e scottanti carte giudiziarie depositate a Milano svelano i dettagli inediti della travagliata rottura legale tra il bomber e la nota procuratrice argentina. Icardi e Wanda Nara tornano al centro della scena mediatica internazionale, ma questa volta a parlare sono le carte del tribunale. Il Tribunale di Milano ha infatti respinto la richiesta avanzata dalla showgirl e imprenditrice argentina, che aveva domandato un assegno di mantenimento provvisorio da 250 mila euro al mese nell’ambito del procedimento di separazione dall’attaccante del Galatasaray. Una decisione destinata a segnare un passaggio importante in una delle vicende sentimentali e giudiziarie più seguite degli ultimi anni, da tempo trasformata in un confronto che va ben oltre la sfera privata. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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