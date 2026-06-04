Assegno di mantenimento Icardi-Nara | spunta la decisione shock
In tribunale a Milano sono state depositate nuove carte riguardanti la separazione tra il calciatore e la procuratrice argentina. Le documentazioni rivelano dettagli inediti sulla richiesta di assegno di mantenimento. La vicenda coinvolge aspetti legali e patrimoniali, senza ulteriori specifiche sui contenuti delle decisioni. La procedura giudiziaria continua senza comunicazioni ufficiali su eventuali decisioni definitive.
. Le recenti e scottanti carte giudiziarie depositate a Milano svelano i dettagli inediti della travagliata rottura legale tra il bomber e la nota procuratrice argentina. Icardi e Wanda Nara tornano al centro della scena mediatica internazionale, ma questa volta a parlare sono le carte del tribunale. Il Tribunale di Milano ha infatti respinto la richiesta avanzata dalla showgirl e imprenditrice argentina, che aveva domandato un assegno di mantenimento provvisorio da 250 mila euro al mese nell’ambito del procedimento di separazione dall’attaccante del Galatasaray. Una decisione destinata a segnare un passaggio importante in una delle vicende sentimentali e giudiziarie più seguite degli ultimi anni, da tempo trasformata in un confronto che va ben oltre la sfera privata. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Notizie e thread social correlati
Icardi vince in tribunale a Milano: non dovrà dare l’assegno di mantenimento a Wanda NaraUn tribunale di Milano ha stabilito che l’ex marito non deve versare un assegno di mantenimento a Wanda Nara.
Niente assegno di mantenimento per Wanda Nara (Mauro Icardi si è salvato): la cifra da capogiro chiestaIl Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di un assegno di mantenimento provvisorio avanzata nei confronti di Mauro Icardi.
Temi più discussi: Divorzio da Icardi, il giudice: niente assegno di mantenimento provvisorio a Wanda Nara; Perché Icardi non dovrà versare un assegno di mantenimento provvisorio (da 250mila euro) a Wanda Nara; Icardi vince in tribunale a Milano: non dovrà dare l’assegno di mantenimento a Wanda Nara; Icardi, niente assegno da 250 mila euro al mese all'ex moglie Wanda Nara: Lei è giovane e in grado di produrre reddito.
Wanda Nara rimane a mani vuote, niente assegno di mantenimento da 250mila euro dallex Inter Icardi ift.tt/mrHkAKL Niente mantenimento per Wanda Nara: ricorso respinto Niente assegno di mantenimento provvisorio per Wanda Nara. Il giudice del … Affarit x.com
Mauro #Icardi vince in tribuna contro Wanda #Nara che è stata ritenuta dai giudici sufficientemente ricca per non dover beneficiare dell’assegno di mantenimento mensile da 250mila euro da parte del goleador argentino. C’eravamo tanto amati… facebook
Icardi vince contro Wanda Nara in tribunale: è giovane e ricca, non dovrà pagargli l'assegno da 250mila euroRespinta la richiesta avanzata nei confronti dell’attaccante ex Inter. Secondo il giudice, l’imprenditrice e showgirl dispone di un patrimonio consistente ... corrieredellosport.it
Icardi batte Wanda in tribunale: niente maxi assegno da 250mila euroIl Tribunale di Milano ha respinto la richiesta dell'argentina per un assegno di mantenimento mensile di 250mila euro presentata contro l'ex Inter ... fcinternews.it