Assediati dai cinghiali Il picnic in mezzo alla strada ripreso dalla fototrappola
Una fototrappola ha catturato un momento in cui un cinghiale si avvicinava a un picnic posizionato in mezzo alla strada. I cinghiali sono noti per la loro dieta onnivora e capacità di adattarsi a diversi ambienti, inclusi aree urbane e zone periferiche. Questi animali riescono a sopravvivere in contesti molto vari, dalla montagna alla spiaggia, grazie alla loro plasticità ecologica.
Vaiano (Prato), 4 giugno 2026 – Animale incredibile il cinghiale, dalla dieta opportunistica e dotato di una plasticità ecologica che gli consente di sopravvivere un po’ ovunque, dalla montagna alla spiaggia, ai centri urbani. E che non smette di sorprendere: riesce a svuotare i bidoni “antiribaltamento” di Alia in pochi minuti, per poi selezionare il pasto più gradito, che, purtroppo, in molti casi, comprende anche la plastica dell’involucro. https:www.lanazione.itvideoil-cinghiale-fa-colazione-con-i-rifiuti-della-raccolta-porta-a-porta-qnlqjloz Scene così si ripetono frequentemente nella provincia, dove la vegetazione consente agli animali... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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