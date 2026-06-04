assediati dai cinghiali il picnic in mezzo alla strada ripreso dalla fototrappola

Notizia in breve

Una fototrappola ha catturato un momento in cui un cinghiale si avvicinava a un picnic posizionato in mezzo alla strada. I cinghiali sono noti per la loro dieta onnivora e capacità di adattarsi a diversi ambienti, inclusi aree urbane e zone periferiche. Questi animali riescono a sopravvivere in contesti molto vari, dalla montagna alla spiaggia, grazie alla loro plasticità ecologica.