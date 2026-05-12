VIDEO Avvistato e ripreso un branco di cinghiali a spasso nel parco a Ferro di Cavallo

Un gruppo di cinghiali è stato documentato mentre si muoveva in un'area verde nel quartiere di Ferro di Cavallo, vicino al raccordo Perugia-Bettolle e in zona centrale. Le immagini mostrano gli animali intenti a cercare cibo tra gli alberi e l’erba, in un contesto urbano che di solito non è frequentato da questa specie. La scena è stata ripresa da un testimone e condivisa sui social.

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