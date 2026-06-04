Nella provincia, tre rapine ai Bancomat sono state denunciate negli ultimi giorni. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli, mentre il Prefetto e i Sindaci stanno pianificando nuove strategie. Tra le ipotesi avanzate, quella di rafforzare la vigilanza privata nelle zone più colpite. Nessuna misura è ancora stata adottata ufficialmente, ma le autorità continuano a confrontarsi per trovare soluzioni immediate.

Foggia – L'escalation di criminalità non accenna a diminuire nella provincia, spingendo le istituzioni a cercare soluzioni inedite e sinergiche. Al centro delle preoccupazioni ci sono i continui assalti agli sportelli bancomat e postamat, eseguiti con la famigerata tecnica della "marmotta", che stanno seminando danni strutturali ingenti e profonda insicurezza in numerosi comuni, dalle coste di Manfredonia fino ai centri dell'entroterra. Di fronte a questa emergenza, la Prefettura ha deciso di imprimere un'accelerazione decisiva, convocando un vertice con i sindaci del territorio per delineare una nuova e più stringente strategia di difesa territoriale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Assalti ai Bancomat in Capitanata: il Prefetto e i Sindaci insieme pensano a soluzioni, spunta l’ipotesi Vigilanza Privata

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Foggia, Piano Anti-Assalti: Prefetto Grieco e Sindaco Marchese in campo contro lemergenza bancomat

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