Assalti ai bancomat | arrestate cinque persone

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di hanno arrestato cinque persone coinvolte in diversi assalti ai bancomat. Le operazioni sono state condotte in più località della provincia. Gli uomini dell'Arma hanno eseguito le misure cautelari dopo aver raccolto prove sui fatti commessi nelle ultime settimane. Le persone fermate sono state condotte in caserma per gli approfondimenti del caso.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta di questa Procura, nei confronti di 5 persone tutte di origini pugliesi (di età compresa tra i 21 e 29 anni, alcune delle quali già gravate da pregiudizi di polizia), gravemente indiziati – allo stato delle indagini preliminari – di concorso in furto aggravato, danneggiamento e detenzione e trasporto di materiale esplosivo. I fatti risalgono alla fine del 2024 quando, avendo registrato una recrudescenza di attacchi con la tecnica... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Assalti ai bancomat: arrestate cinque persone Articoli correlati Assalti ai bancomat tra Casavatore ed Agerola: arrestate cinque persone per furto e ricettazioneA seguito degli episodi di esplosioni di ATM, verificatisi nelle scorse settimane, è stato predisposto un corposo dispositivo di controlli interforze... Assalti ai bancomat con l'esplosivo, cinque fermiCinque fermi per una serie di assalti ai bancomat con la tecnica della "marmotta". Assalti ai bancomat con esplosivi, fermate 5 persone Tutti gli aggiornamenti su Assalti ai bancomat arrestate cinque... Temi più discussi: Brescia, assalti ai bancomat: sei arresti all’alba; Assalti ai bancomat con l'esplosivo nel Nordest, bloccata banda di sinti; Assalto ai bancomat Unicredit ad Acate, portati via Atm, scene di guerra; Assalto al bancomat nella notte nel Salento, ma il colpo fallisce. Assalti ai bancomat tra Casavatore ed Agerola: arrestate cinque persone per furto e ricettazioneA seguito degli episodi di esplosioni di ATM, verificatisi nelle scorse settimane, è stato predisposto un corposo dispositivo di controlli interforze nei comuni interessati e in quelli limitrofi, nell ... ilmattino.it La banda della marmotta colpisce ancora: un altro bancomat salta in ariaNon si arresta la scia degli assalti ai bancomat in Puglia. L’ennesimo questa notte a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, dove è saltato lo sportello della Bpm ... quotidianodipuglia.it Il fascismo non poteva tollerare voci contrarie e per questo si mosse da subito contro i giornali italiani. Dopo gli assalti alle redazioni - prima e dopo la presa del potere - Mussolini organizzò un pacchetto di leggi e provvedimenti che obbligarono i giornali ad all - facebook.com facebook