Assalti ai bancomat la mala di Capitanata esporta la ' marmotta' in Piemonte | 11 misure cautelari

Questa mattina, in Piemonte, sono state eseguite undici misure cautelari nei confronti di persone coinvolte in una rete di criminalità organizzata. Le azioni dei militari, coordinate dalla Procura locale, hanno portato all’arresto di sette soggetti e alla notifica di obblighi di presentazione a carico di altri quattro. Le indagini hanno riguardato furti ai bancomat e attività illecite legate alla malavita di Capitanata che avrebbe esteso le sue operazioni nel nord Italia.