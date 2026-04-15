Assalti ai bancomat la mala di Capitanata esporta la ' marmotta' in Piemonte | 11 misure cautelari
Questa mattina, in Piemonte, sono state eseguite undici misure cautelari nei confronti di persone coinvolte in una rete di criminalità organizzata. Le azioni dei militari, coordinate dalla Procura locale, hanno portato all’arresto di sette soggetti e alla notifica di obblighi di presentazione a carico di altri quattro. Le indagini hanno riguardato furti ai bancomat e attività illecite legate alla malavita di Capitanata che avrebbe esteso le sue operazioni nel nord Italia.
Questa mattina, mercoledì 15 aprile, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli stanno dando esecuzione a sette misure cautelari di custodia in carcere e quattro di sottoposizione all’obbligo di presentazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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