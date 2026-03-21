In Italia, nel 2025 si prevedono quasi 30.000 nuovi casi di tumore alla vescica. Il sintomo più frequente associato a questa malattia è la presenza di sangue nelle urine, che spesso spinge le persone a consultare un medico. La principale causa identificata è l'esposizione a sostanze tossiche, anche se la relazione con altri fattori non è ancora del tutto chiarita.

È il quinto tumore più diffuso in Italia, ma resta ancora poco conosciuto rispetto ad altri tumori: il cancro alla vescica, secondo i dati più recenti, ha colpito 29.100 persone nel nostro Paese soltanto nel 2025, con una netta prevalenza maschile - 23.100 nuove diagnosi negli uomini contro 6.000 nelle donne - e con un'incidenza in crescita proprio nella popolazione femminile. A oggi oltre 300.000 italiani vivono con questa diagnosi. Qual è il sintomo più comune e la causa principale di tumore alla vescica? Il sintomo più comune e spesso sottovalutato del tumore alla vescica è la presenza di sangue nelle urine. A questo si aggiungono spesso la difficoltà a urinare e il dolore durante la minzione, tutti segnali che troppo spesso vengono confusi con dei disturbi benigni, e questo non fa che ritardare la diagnosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tumore alla vescica, casi in aumento: il sintomo più comune e la causa principale

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